10 Destinasi Liburan Seru di Bandung

VIVA.co.id – "Aku kembali ke Bandung.., dan kepada tjintaku yang sesungguhnya," ujar Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno. Ucapan romantis sang Proklamator ini memang merujuk pada istri keduanya, Inggit Ganarsih, namun tak sedikit juga warga Bandung memaknainya sebagai kota yang mereka selalu rindukan dan cintai.

Pada masanya, kota yang dibelah oleh aliran Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum ini pernah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah di Indonesia. Mulai dari Bandung Lautan Api hingga Konferensi Asia-Afrika pertama kali.

Kini, Bandung telah menjelma sebagai kota rekreasi. Manusia dari berbagai penjuru kota memenuhi Bandung kala akhir pekan. Kuliner yang menggiurkan, spot asyik untuk kongko atau anak muda zaman sekarang menyebutnya sebagai Instagrammable menjadi daya tarik tempat kelahiran pahlawan nasional Raden Dewi Sartika.

Kota Kembang ini memang memiliki segudang destinasi wisata yang meliputi wisata alam, edukasi, kuliner dan budaya. Dari sekian banyak destinasi wisata Bandung, berikut 10 rekomendasi tempat yang wajib Anda kunjungi di sana.

1. Sendang Geulis Kahuripan

Destinasi wisata alam ini wajib Anda kunjungi saat berada di Bandung. Berada di daerah Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, sendang (kolam air di pegunungan) ini menyuguhkan keindahan alam luar biasa. Airnya bening dengan bebatuan penuh lumut hijau di sekelilingnya. Cukup membayar Rp10 ribu saja untuk menikmatinya. Penduduk setempat percaya bahwa air sendang yang dingin dan menyegarkan ini dapat membuat kulit lebih halus dan awet muda.

Untuk mencapai lokasi sendang tersebut, sebaiknya gunakan kendaraaan roda dua karena jalan yang akan Anda tempuh terbilang sempit dan tempatnya sedikit tersembunyi di sekitar daerah persawahan.

2. Farm House

Farm House saat ini menjadi destinasi wisata yang banyak mencuri perhatian, terutama bagi para pengguna media sosial, Instagram. Hampir setiap sudut bangunan bergaya arsitektur Eropa ini cantik untuk dijadikan tempat ber-selfie ria. Selain arsitektur, Anda juga bisa mengenakan kostum tani khas Eropa klasik lengkap dengan topi dan payungnya, bermain dengan berbagai aneka binatang di area Petting Zoo.

Suasana di Farm House Bandung. Foto: VIVA.co.id/Riska Herliafifah

Dengan membayar Rp20 ribu, Anda sudah dapat menikmati 'Desa Hobbit' ini sambil menyeruput segelas susu gratis atau mencicipi sosis bakar. Farm House berlokasi di Jalan Raya Lembang Nomor 108, Cihideung, Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

3. Tebing Keraton

Berlokasi di kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Kampung Cihagarem Puncak, Desa Ciburial, Bandung, Jawa Barat, tebing ini tidak akan menyuguhkan pemandangan lanskap kota dari ketinggian melainkan rimbun pepohonan dari taman hutan.

Keindahan dari tebing ini akan semakin maksimal pada pagi hari menjelang matahari terbit. Selain kamera, sebaiknya sediakan jaket saat berkunjung ke sini untuk menghalau dinginnya udara dari tebing.

4. Upside Down World Bandung

Tempat ini tergolong masih anyar di kota Bandung. Wahana rekreasi ini menyediakan beraneka ragam setting ruangan dengan posisi terbalik sehingga ketika Anda berfoto di dalamnya, tubuh Anda terlihat berlawan dengan arah gravitasi. Tempat yang cocok untuk mengambil ribuan gambar unik, bukan?

Upside Down World Bandung. Foto: Instagram.com/upsidedownworldbandung

Upside Down World Bandung beralamat di Jl. H. Wasid No. 31 tidak jauh dari Jalan Dipatiukur. Harga tiket masuk untuk dewasa adalah Rp100 ribu dan anak-anak dikenakan harga Rp50 ribu.

5. The Lodge Maribaya Lembang

Tempat wisata ini cocok bagi Anda yang gemar berdekatan dengan alam. Aneka aktivitas seperti camping, trekking dan jelajah hutan pinus bisa Anda lakukan di sini. Sky Tree dan Sky Swing adalah dua wahana yang laris di kalangan pemburu foto. Wajar saja, dari keduanya Anda bisa menikmati pemandangan hijau sembari memacu adrenalin di atas ketinggian.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat mengunjungi Lodge Maribaya. Foto: Instagram.com/ridwankamil

The Lodge beralamat Jalan Maribaya No. 149/252, Babakan Gentong, Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp15 ribu hingga Rp30 ribu untuk menikmati pemandangan alam memesona ini.

6. Curug Cimahi/Curug Pelangi

Sesuai dengan namanya, curug ini akan mengeluarkan cahaya warna warni pada malam hari. Pemerintah setempat menambah keindahan wisata alam ini dengan menambahkan lampu di belakang air terjun. Di sini Anda dapat menikmati gemercik air terjun yang dikelilingi tebing hijau di sekitarnya. Curug ini juga menyediakan tempat bersantai di pinggir tebing yang cocok dijadikan untuk tempat berfoto.

Curug Pelangi berlokasi di Jalan Kolonel Masturi, Desa Kertawangi, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Harga tiket masuk curug ini hanya Rp15 ribu.

7. Museum Geologi Bandung

Jika ingin melakukan wisata edukasi bersama keluarga, Museum Geologi bisa jadi pilihan. Di sini terdapat segudang informasi seputar bumi beserta perubahannya. Ratusan koleksi batuan, mineral, meteorit, fosil dan artefak bisa Anda temui di sini.

Fosil manusia purba Homo Erectus, replika fosil gajah purba dan replika fosil T-Rex adalah daya tarik utama dari museum ini. Museum yang beralamat di Jalan Diponegoro 57 Bandung dibuka gratis untuk umum setiap hari.

8. Museum Kereta Api

Nama resmi museum ini adalah Graha Parahyangan Railways Museum. Museum ini berlokasi di Jalan Dayang Sumbi No. 10 Bandung. Berbagai sejarah perkeretaapian Indonesia bisa Anda temui di sini mulai dari ilustrasi stasiun kereta di pulau Jawa hingga peralatan yang berhubungan dengan kereta apa seperti mesin pembuat karcis, telegraf, telepon kayu dan masih banyak lagi.

9. Museum Mainan Zero Toys

Seperti namanya, museum ini berisi ribuan koleksi mainan dari beberapa kolektor mainan. Koleksi mainan di museum ini berasal dari tahun 1980-an dan didominasi oleh action figure dan robot seperti Starwars, Ghostbusters, Gundam dan masih banyak lagi. Koleksi museum ini dikelompokkan dari negara asal mainan seperti Jepang dan Amerika.

Museum mainan agaknya cocok bagi Anda untuk bernostalgia dengan aneka mainan zaman dahulu. Tak hanya melihat-lihat, Anda juga bisa membeli mainan antik di museum ini. Museum ini dapat ditemui di Jalan Sunda No. 39A, Bandung. Pengunjung yang datang tidak dikenakan biaya alias gratis.

10. Masjid Raya Bandung

Last but not least, Masjid Raya Bandung, bangunan megah di kawasan Alun-alun Bandung ini diketahui tidak pernah sepi pengunjung. Dibangun pada 1810 silam, masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi.

Pada 2014 lalu, halaman masjid ini diberi rumput sintetis dan banyak warga yang menjadikan halaman masjid untuk sekadar beribadah hingga bersantai bersama keluarga.

Tak hanya itu, menara masjid ini juga menjadi sarana rekreasi warga Bandung untuk melihat panorama kota Kembang dari ketinggian 81 meter.