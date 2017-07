Hikmah Obama Pulang Kampung

VIVA.co.id – Dalam sepekan terakhir ini, Indonesia tengah menjadi buah bibir media-media asing.

"White water briefing! The Obamas take some time away from their luxury $2,500-a-night Indonesian resort to enjoy some rafting with the whole family."

"Barack Obama and family go river rafting on holiday in Indonesia."

"Obama makes nostalgic trip to his Indonesia childhood home."

"The Obamas continue to live their best lives on holiday in Bali."

Itu hanya sedikit dari deretan headline berbagai media online internasional tentang liburan Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama di Indonesia. Tentu saja Obama tak sendirian. Ia mengajak serta sang istri, Michelle Obama dan kedua putrinya, Malia dan Sasha. Beserta rombongan, keluarga Obama tiba di Bali 23 Juni 2017 lalu.

Di Pulau Dewata, Obama mengunjungi sejumlah destinasi wisata andalan, mulai dari Istana Tampak Siring, Pura Tirta Empul, Desa Jati Luwih hingga Agung Rai Art Museum (ARMA). Setelah lima hari menikmati liburan di Bali, Obama sekeluarga terbang ke Yogyakarta. Selama dua hari di sana, mereka berjalan-jalan ke Candi Borobudur, wisata alam Puncak Becici, Candi Prambanan dan Taman Sari Keraton Yogyakarta.

Foto dan berita lawatan Obama ke Indonesia memang telah tersebar di berbagai media luar negeri. Laman media mancanegara dari Eropa, Australia, Asia dan AS memajang foto-foto aktivitas seru Obama beserta keluarga di Indonesia, seperti saat rafting di Sungai Ayung, trekking di Jati Luwih dan mengunjungi Candi Borobudur.

Bahkan, foto istri serta kedua anak Obama mengenakan sarung Bali kala singgah ke Pura Tirta Empul sempat jadi sorotan.

Kini Obama sudah berada di Jakarta dan telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat. Sabtu, 1 Juli 2017, Obama akan menghadiri kongres ke-4 Diaspora (perkumpulan warga Indonesia yang pernah bersekolah di luar negeri) di Mal Kasablanka, Jakarta Selatan.

Di acara yang diikuti 3.500 peserta dan undangan dengan tema 'Bersinergi Membangun Negeri' itu, Obama akan menyampaikan pidato kunci tentang pluralisme. Ia berencana meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke Seoul, Korea Selatan, Minggu, 2 Juli 2017.

Obama's Effect

Obama hanya satu dari sekian banyak figur publik internasional maupun pesohor dunia yang berlibur ke Indonesia. Sebut saja Gwyneth Paltrow, Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Richard Gere, Paris Hilton, David Beckham, pendiri Google Sergey Brin dan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Tak bisa dimungkiri bahwa kunjungan orang-orang terkenal yang sering jadi sorotan publik, berbuah manis pada pariwisata Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Daerah Istimewa Yogyakarta, Aris Riyanto.

Kedatangan pria berusia 55 tahun tersebut memberi nilai tinggi pada Indonesia, karena Obama merupakan tokoh internasional yang dikenal di seluruh penjuru dunia. Kehadirannya mampu membawa citra Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan indah untuk dinikmati serta dikunjungi.

"Bisa meningkatkan potensi wisata di Indonesia, menjadi bagian promosi yang luar biasa," kata Aris di Yogyakarta, Jumat, 30 Juni 2017.

Terlebih, saat ini, Yogyakarta sedang dibangun New Yogyakarta International Airport yang mampu mengakomodasi pesawat untuk penerbangan antar benua, sehingga bisa mengajak orang-orang luar negeri untuk datang ke Indonesia.

"Tentu, jika nantinya bandara baru telah beroperasi, potensi turis mancanegara masuk ke Yogyakarta semakin tinggi," katanya.

Dispar Provinsi Bali juga memanfaatkan momen kedatangan Obama untuk mempromosikan tempat-tempat wisata eksotis lewat hashtag #ObamaAjaPiknikKeBali di media sosial. Hal ini kerap dilakukan saat Bali kedatangan orang-orang penting.

